الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين من محافظة بيت لحم

وأفادت مصادر محلية"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاطف محمد الكار (28 عاما)، ونائل ربحي طقاطقة (48 عاما)، ونجله نادر (20 عاما)، وشكيب عبد الجميل طقاطقة (35 عاما)، ومحمد حسن عبد الجميل (22 عاما)، وأحمد عياش خليل ثوابتة (37 عاما)، وعلي محمد طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية حوسان غربا، كلا من: محمد خالد حمامرة (18 عاما)، وريان ايهاب حمامرة (15 عاما)، وعبد الرحمن ياسر حمامرة (16 عاما)، وشقيقه نصرالله (20 عاما)، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.