17 شهيدا بينهم 10 أطفال في غزة ورفح

وطن: ارتقى 17 شهيدا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، إكما أصيب عدد من المواطنين، ثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر بارتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت فجر اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.