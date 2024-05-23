التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين يثني على قرارات إسبانيا وإيرلندا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطين

وطن: أصدر التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين (PIFA) بيانًا يثني فيه على القرارات الأخيرة التي اتخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار التحالف إلى أن هذه الخطوة الهامة تمثل تقدمًا نحو إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا التزام تلك الدول بتطبيق القانون الدولي وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وعبر التحالف في بيان وصل لــوطن، عن امتنانه البالغ لهذه الدول على التزامها الثابت بالعدالة والسلام، مؤكدًا أن دورها في تحقيق التقدم واضح من خلال الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد التحالف أن هذه الخطوة تجسد التزام تلك الدول بمستقبل يحترم مبادئ القانون الدولي وحقوق الشعوب.

وفي ختام بيانه، دعا التحالف لضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل يسوده العدالة والكرامة للجميع.