حزب الله يكثف ضرباته ضد مواقع الاحتلال ويستهدف "أفيفيم" و"بيت هلل" بالصواريخ والمسيرات

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، في عدّة بياناتٍ صادرة عنها، اليوم الأربعاء، أنّها استهدفت عدداً من مواقع وثكنات وتجمّعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة ‌‏الإسلامية في لبنان إنّها استهدفت بمسيراتٍ انقضاضية مرابض ‌‏مدفعية كتيبة "403" المستحدثة جنوب "بيت هلل"، مضيفةً أنّ استهداف مرابض ‌المدفعية للكتيبة 403 تركز على أماكن تموضع واستقرار ضباطها ‌‏وجنودها.

في السياق نفسه، قالت المقاومة الإسلامية إنّها استهدفت بقذائف المدفعيّة موقع "جل ‏العلّام" الإسرائيلي، واستهدفت أيضاً "تلّة الطيحات" ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابتهما إصابةً مباشرة.

وفي بيانٍ آخر أعلنت المقاومة أنّها استهدفت بالأسلحة الصاروخية المناسبة، مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة "كفار جلعادي" في إصبع الجليل، شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانٍ آخر، إنّها استهدفت موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

إلى جانب ذلك، استهدف المقاومون موقع "البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية المناسبة، وتمّت إصابته إصابةً مُباشرة.

وأيضاً، أعلنت المقاومة أنّها استهدفت مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة "أفيفيم" ‌‏بالأسلحة المناسبة، مُحقّقةً إصابةً مُباشرة.

وكذلك، استهدف المقاومون من لبنان، موقع "‏الصدح" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابةً مُباشرة.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء الشهيدين علي حسن سلطان "ساجد" من بلدة الصوّانة في جنوب لبنان، والشهيد محمد علي بو طعام "نور الزهراء" من بلدة الطيبة في جنوب لبنان شهداء على طريق القدس.

وتأتي هذه العمليات المستمرة في إطار الدور الإسنادي الذي تقوم به حركات المقاومة في المنطقة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستنزاف قواه ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للإبادة في قطاع غزّة.

المصدر:"الميادين"