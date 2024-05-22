حماس: تقرير "أسوشيتد برس" عن مزاعم العنف الجنسي صفعة جديدة في وجه الاحتلال وروايته

وطن: أكّدت حركة حماس، الأربعاء، أن تقرير وكالة "أسوشيتد برس" هو صفعة جديدة في وجه المروّجين لارتكاب المقاومة للعنف الجنسي في 7 أكتوبر بغرض شيطنة المقاومة، وللتغطية على السلوك الإنساني الذي ظهر للعالم عن حسن معاملة المقاومة للأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في غزة.

وجاء في بيان حركة حماس أنّ التقرير الذي نشرته اليوم وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، والتي أكّدت فيه أنّ مزاعم كيان الاحتلال حول ارتكاب المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر للعنف الجنسي ليست صحيحة، وأنّه تم تلفيقها عمداً، هو صفعة جديدة في وجه المروّجين لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان أنّ تقرير "أسوشيتد برس"، كما الكثير من التقارير التي صدرت عن هيئات إعلامية وحقوقية عالمية، والتي دحضت هذه المزاعم، وأثبتت أنّها محض أكاذيب وفبركات مكشوفة، يستدعي من الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من المسؤولين في بعض الدول الأوروبية الاعتذار والتوقّف عن ترديد هذه الاتهامات الباطلة ضد المقاومة والشعب الفلسطيني.

كذلك، دعت حركة حماس، المبعوثة الأممية الخاصة للعنف الجنسي في مناطق النزاع، براميلا باتن، إلى إعادة تقييم ومراجعة تقريرها الذي اتهمت فيه المقاومة الفلسطينية، بارتكاب عنف جنسي، بعد اعتمادها على روايات إسرائيلية ثبت أنها لا أساس لها من الصحة، ومن دون أن تُجري تحقيقاً مهنياً حول تلك المزاعم الباطلة.

"أسوشيتد برس": روايات ارتكاب حماس عنفاً جنسياً في 7 أكتوبر ملفقة

هذا ونشرت وكالة "أسوشييتد برس"، الأربعاء، تقريراً يكشف كذب روايتين إسرائيليتين بشأن قيام عناصر حركة حماس بعمليات عنف جنسي في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، واستغلال الاحتلال لهذه الروايات الكاذبة لتبرير حربه على سكان القطاع.

وذكرت الوكالة في تقريرها، أنّه بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس، انتشرت في وسائل الإعلام روايتان بالتحديد لواقعتي اعتداء جنسي ارتكبهما مسلحي الحركة، لكن تبيّن أنّ هذه الروايات مُفبركة وكانتا على لسان متطوّعي منظمة إسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن الإسرائيلي حاييم أوتمازجين الذي اتهم حماس بارتكاب عنف جنسي قوله: "إن الأمر ليس أنني اخترعت قصة، لكن اتضح أن الأمر مختلف، وقمت بتصحيحه"، وأضاف أوتمازجين أنّه لم ينشر أيّ دليل مقنع لدعم ادعاءات ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت الوكالة أنّ ما رواه حاييم أوتمازجين بشأن عنف جنسي في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتردد في أنحاء العالم، اتضح أنه لم يحدث.

وتابعت أنّ يوسي لانداو -وهو متطوع إسرائيلي في مستوطنة "بئيري" روى أيضاً "قصة مفضوحة" بشأن ما حدث في 7 أكتوبر.

كذلك، نقلت الوكالة عن متحدث باسم منظمة "زاكا" -وهي منظمة تطوعية إسرائيلية- أنّها طلبت من لانداو التوقّف عن سرد القصة المفضوحة، لكنّه لم يستجب إلا بعد 3 أشهر.

المصدر:"الميادين"