طوفان الأقصى" في اليوم الـ230.. ارتفاع عدد الشهداء الى اكثر من 35 الف جراء العدوان المستمر على القطاع

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف جوًا وبرًا وبحرًا على مختلف مناطق قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ 230.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35709 شهداء و79990 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

فيما تواصل المقاومة، منذ أكثر من 7 أشهر "طوفان الأقصى"، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.

نجح مقاومو كتائب القسام، الأربعاء، في قنص 3 جنود شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

والجنود القتلى، نائب قائد سرية، ورقيب أول، وجندي إسرائيلي، كما و"أُصيب 4 آخرون من جرّاء انفجار عبوة ناسفة، ونيران من قنّاصة في قطاع غزّة".

كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بإصابة 25 عسكرياً في معارك قطاع غزّة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكّد جيش الاحتلال أنّ 3568 ضابطاً وجندياً أُصيبوا منذ بدء الحرب على قطاع غزّة، بينهم 1776 خلال العملية البرية في القطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ230: