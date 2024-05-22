وزير الثقافة عماد حمدان يلتقي نظيره اللبناني ويبحثان آفاق التعاون الثقافي المشترك وتفعيل علاقات التوأمة

وطن: أكد وزير الثقافة عماد حمدان أهمية التعاون الثقافي المشترك بين فلسطين ولبنان، وأهمية إقامة الفعاليات الثقافية المشتركة، وتفعيل علاقات التوأمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى عبر تقنية الزووم، وذلك على خلفية اختيار طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024.

وقال الوزير حمدان إن طرابلس تستحق اختيارها عاصمة للثقافة العربية 2024، وكل مدننا وقرانا والشرق الأوسط تستحق التكريم، وتسجيل وتوثيق التاريخ الذي يليق بها.

وأضاف الوزير حمدان إن اختيار طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024 يتقاطع مع كون القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ومن هنا جاءت فكرة التوأمة، مضيفاً أنه على الرغم من الصعوبات الا أنه يجب تعزيز هذا التعاون المشترك وإقامة الفعاليات والأنشطة اللبنانية الفلسطينية، لإبراز هذه الشراكة لما فيها من بُعد على الصعيدين الوطني والعربي.

بدوره قال الوزير اللبناني المرتضى، إن طرابلس حقيقة تستحق فهي ثاني عاصمة مملوكية بعد القاهرة وموروثها الأثري كامل متكامل، وهي ومدينة العلم والعلماء تاريخيًّا، وصاحبة ارتقاء ونهضة ثقافية في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، ومدينة تختزن بقوة ما يؤهلها لتلعب هذا الدور في اختيارها عاصمة للثقافة العربية 2024".

وأضاف أن القدس تبقى الكلمات قاصرة عن وصف رمزيتها وأهميتها لكل فلسطيني وكل عربي، فنحن أصل الدنيا وهذه البقعة أصل للوطن العربي، مؤكداً أن التوأمة بين القدس وطرابلس حتمًا سيتم تفعيلها على أرض الواقع.