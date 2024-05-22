جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود خلال معارك شمال غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، بمقتل 3 جنود بينهم ضابط برتبة رائد احتياط في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وأعلنت القناة 7 الإسرائيلية، ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 634.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام مقطع فيديو لقنص 3 جنود من جيش الاحتلال بينهم ضابط شمال بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأعلنت القسام في وقت سابق استهداف دبابة من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي عملية مركبة، أكدت القسام أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام عناصر القسام بتفجير عبوة "شواظ" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.