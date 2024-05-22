الملتقى الوطني الديمقراطي: "اعتراف ايرلندا والنرويج وإسبانيا بفلسطين رسالة قانونية وعملية واضحة تنتصر لحق فلسطين في الحياة والحرية".

وطن: رحب الملتقى الوطني الديمقراطي بقرار كل من النرويج وايرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام الى الأغلبية الساحقة من دول العالم التي تعترف بفلسطين انسجاما مع الحق التاريخي والوطني للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان الملتقى الوطني الذي وصل لوكالة وطن نسخه منه"إن هذه الخطوة تنطوي على تصحيح مهم للظلم التاريخي المتمثل في عدم الاعتراف بفلسطين والدفاع عن حقها بالوجود وهو رفض سياسي وقانوني وعملي شديد الوضوح لنهج اسرائيل الاستعماري القائم على الاقتلاع والإبادة والنهب".

وتقدم الملتقى بالتحية والمحبة لشعوب النرويج وايرلندا وإسبانيا التي لم تبخل يوماً على الشعب الفلسطيني بالدعم والتضامن ولم تتوقف عن مطالبة حكوماتها الاعتراف بفلسطين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم.

كما أنه يوم تاريخي لفلسطين ولكل المدافعين عن كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في الحياة والحرية والكرامة وهو بداية صفحة جديدة من النضال الفلسطيني لتضييق الخناق على هذا الاحتلال المجرم وتوسيع دائرة المحاسبة له والدعم لفلسطين.

وفي ختام البيان دعى الملتقى الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين بالانضمام لايرلندا واسبانيا والنرويج ومن سبقهم من الدول والاعتراف بفلسطين ورفض اجندة الاستعمار والدمار الاسرائيلية.