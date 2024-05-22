استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين

وطن: استُشهد الشاب سامي أمين أحمد القيسي، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها منذ أمس إلى 9.

وأفاد مدير مستشفى الرازي فواز حماد باستشهاد الشاب سامي أمين أحمد القيسي (18 عاما) من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

وكان 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتقل آخرون، بينهم سيدة، وتم تفجير أجزاء من منزل في عدوان الاحتلال المستمر على مخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ صباح أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركّزت في محيط المخيم، وواد برقين.