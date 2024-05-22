فدا يرحب ويثمن عاليا قرار النرويج واسبانيا وايرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

وطن: رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" قرار كل من النرويج واسبانيا وايرلندا الاعتراف بدولة فلسطين على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 أيار/مايو الجاري.

وفي بيان وصل لوطن قال الأمين العام لـ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت إن القرار ثمرة لصمود شعبنا ومقاومته الباسلة ويؤكد على عدالة قضيتنا وأننا لسنا وحيدين في مواجهة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، وأن هناك من ينحاز إلى الجانب الصحيح من التاريخ وهو ما يمثله القرار الشجاع والمقدر للدول الثلاث.

وحيا رأفت رئيس الوزراء الايرلندي سايمون هاريس على تصريحاته التي قال فيها إنه " يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى إيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة" داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى الاستجابة فورا لهذه الدعوة الشجاعة.

كما ثمن رأفت تصريحات السيد هاريس التي أكد فيها " أن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام"، من جهة، أنه " لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستعمرين والاستيلاء على الأراضي"، من جهة ثانية.

وحيا الأمين العام كذلك التصريحات الشجاعة لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز والتي أوضح فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تدمير غزة وبأنه يعرّض حل الدولتين للخطر.

وختم صالح رأفت تصريحه بالتأكيد على أن لحظة قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية قد حلت وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان قيام هذه الدولة من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية وإشراف الأمم المتحدة وبرئاسة أمينها العام.