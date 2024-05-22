اشتية يتوقع اعترافات مماثلة من دول اوروبية اخرى

وطن: رام الله: رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء السابق، د. محمد اشتية بإعلان كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، اليوم الاربعاء.

وتوقع اشتية إعلانات مماثلة من دول أخرى ذات تفكير مشابه مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا والبرتغال، حيث كان العمل مستمرًا مع هذه الدول منذ سنوات لتحقيق هذا الاعتراف.

وتابع: "نحيي شجاعة هذه البلدان التي ترجمت مواقفها الداعمة لحل الدولتين والمتوافقة مع القانون الدولي وقيم العدالة إلى أفعال ملموسة، في هذه اللحظة التاريخية التي ترتكب فيها إسرائيل أفظع الجرائم بحق شعبنا وتهدد وجوده في أرضه وحقه في تقرير المصير".

وطالب بقية الدول أن تسير في هذا الاتجاه، حيث لم يعد مبررًا لأي دولة القول إنها تؤمن بحل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن هذا الاعتراف هو تتويج لمواقف هذه الدول على مدار السنوات الماضية ونتيجة لإصرارنا على نيل حقنا في الاستقلال والسيادة والتنمية، موضحا أن ما يجلب السلام هو العدل وحق تقرير المصير للشعوب، وشعبنا يستحق هذا الحق.