شهداء بينهم أطفال جراء قصف للاحتلال حي الزيتون مدينة غزة

وطن: استُشهد ما لا يقل عن 7 مواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، إثر قصف لطائرات الاستطلاع على مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين كانوا يتجمعون أمام محطة للمحروقات في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 منهم على الأقل، بينهم أطفال، وجرح 20 آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية، استهدفت وسط وجنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دمرت زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيادين على شاطئ رفح، كما قصفت المدفعية عدة مناطق في جباليا البلد شمال القطاع.