مصرف الصفا يعقد اجتماع هيئته العامة العادية وغير العادية للعام 2023

وطن: عقد مصرف الصفا اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للعام 2023، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024 في مقر الإدارة العامة في رام الله، بنسبة حضور 61% أصالة. وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة مصرف الصفا يزيد عدنان المفتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة "محمد كمال" حسونة، وممثل هيئة الرقابة الشرعية الشيخ د. عبد الله الكيلاني، عبر تقنية الزووم، ، وثلة من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بيان قاسم والادارة التنفيذية، وممثل مسجل الشركات الاستاذ بلال كتانة، وممثل سلطة النقد الفلسطينية، احمد مرار، وممثل هيئة سوق رأس المال، مراد الجدبة، ومدقق الحسابات الخارجي- شركة ارنست ويونغ، سائد عبد الله، والمستشار القانوني الأستاذ مهند عساف بالإضافة للحضور من مساهمي المصرف.

وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتقرير مدققي حسابات المصرف والبيانات المالية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نفس الفترة المالية وصادقت على تعيين الدكتور سهيل الأحمد عضواً لهيئة الرقابة الشرعية.

وقد تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وانتخاب مدقق حسابات للمصرف للسنة المالية 2024 السادة شركة ارنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الى ذلك، وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على البنود المدرجة على جدول أعمالها والمتمثلة بتخفيض رأسمال المصرف بقيمة الخسائر المدورة كما بتاريخ 31/12/2023 ، وزيادة رأس مال المصرف بقيمة الخسائر المطفأة وتفويض مجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة لتحديد آلية الزيادة وطريقة تغطيتها وتوقيتها بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات والتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، كما تم اقرار التعديلات المقترحة على عقد تأسيس المصرف والنظام الداخلي بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الجديد واعتماد عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين للمصرف.



وقال رئيس مجلس الإدارة يزيد المفتي في كلمته خلال الاجتماع:" نجح مصرف الصفا بالاستمرار في تقديم خدماته من خلال فروعه ومكاتبه المنتشرة، وتقديم الأفضل لمتعاملينا ضمن مساعينا لفهم الاحتياجات المتغيرة لهم ومواكبة تطلعاتهم مع الالتزام بترسيخ قيم المنهج الإسلامي والحرص على تحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصلحة والسعي لتلبية إستراتيجية مصرفنا في التحول الرقمي، لتحقيق التوسع على صعيد المنتجات الرقمية الجديدة".

واضاف المفتي: “أظهرت البيانات المالية للمصرف ان مجموع موجوداته، بلغت حوالي 446 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 410 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2022، كما بلغت محفظة التمويل 302 مليون دولار مقارنة مع 295 مليون في نهاية العام 2022 وبنسبة نمو بلغت حوالي 3%. أما مجموع الودائع، فقد بلغت 373 مليون دولار أمريكي وتشمل (الاستثمار المخصص) مقارنة مع 315 مليون دولار أمريكي بنهاية العام 2022 أي بنسبة نمو بلغت نسبته 18%".

وفي النهاية شكر رئيس مجلس الإدارة كافة مساهمي المصرف، والأخوات والإخوة المتعاملين والمودعين في المصرف على ثقتهم العالية. وثمّن جهود السادة سلطة النقد الفلسطينية وجميع ممثلي الجهات الرقابية على دعمها ومساندتها للمصرف كما ابدى اعتزازه بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وجميع الكفاءات البشرية في المصرف.

من جهته قال مدير عام مصرف الصفا بيان قاسم:" ان المصرف حافظ على سعيه لتلبية احتياجات السوق الفلسطيني من الخدمات والمنتجات المصرفية بكافة أسس الصيرفة الإسلامية."

واضاف:" استمر المصرف في تقديم منتجات وخدمات مصرفية عصرية تستند إلى الشريعة الإسلامية لتحقيق تطلعات جميع الشركاء، كما ويتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع والمكاتب لتشمل كافة مدن ومناطق ومحافظات الضفة الغربية. ويحرص على مواكبة تطلعات واحتياجات متعامليه مع الالتزام بترسيخ قيم المنهج الإسلامي كما ويحرص على تحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصلحة والسعي لتلبية إستراتيجية المصرف".

وتابع:" أن المصرف نجح بتنفيذ مبادرته التطويرية في استحداث منتجات مصرفية إسلامية رقمية وآمنه لمتعامليه تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، لتوفير الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم المصرفية وذلك ضمن الصيغ التمويلية الإسلامية وبإشراف مباشر من هيئة الرقابة الشرعية التي تتمتع بخبرة واسعة في الصيرفة الإسلامية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، كما نتطلع إلى تحقيق إنجازات إضافية في مجال التحول الرقمي، لتحقيق المزيد من التوسع والانتشار على صعيد المنتجات الرقمية الجديدة."