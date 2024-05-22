الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل آخرين في مخيم جنين بينهم سيدة

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي في مختلف أنحاء جسده، اليوم الأربعاء، واعتقل آخرون، بينهم سيدة، وتم تفجير أجزاء من منزل في عدوان الاحتلال المستمر على مخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت مصابا من مخيم جنين بالرصاص الحي في مناطق مختلفة من جسده، وجرى نقله الى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين عُرف من بينهم هلال جلامنة، وسيدة من عائلة الحامد، بعد مداهمة منازلهم في المخيم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال ألحقت دمارا في منزل المواطن طه أبو سرية، وعشرات المنازل الأخرى خلال عمليات التفجير، والاستهداف بقذائف "الأنيرجا"، والتخريب التي تنفذها خلال عدوانها على المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة في المخيم وأطرافه، تتركز في مناطق الهدف والجابريات وخلة الصوحة، وتواصل تعزيزاتها العسكرية في المدينة ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.