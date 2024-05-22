الهيئة المستقلة ترحب بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي إصدار مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين

وطن: ترحب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بالبيان الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وتعتبر ان طلب اصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة من إنهاء الإفلات من العقاب. وإذ ترحب الهيئة المستقلة بهذه الخطوة المتأخرة، تؤكد على ضرورة الاستمرار بهذا المسار والبناء عليه، وتتطلع لصدور قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بالمصادقة على طلب المدعي العام.

وفي الوقت الذي تأسف فيه الهيئة لعدم تطرق المدعي العام في بيانه لموضوع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، وجرائم الحرب التي ارتبكت قبل السابع من أكتوبر 2023، والمعاملة الوحشية والقاسية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة أسرى قطاع غزة، فإنها تعرب عن استغرابها للقرار الذي لم يشمل مسؤولين عسكريين إسرائيليين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، لكن هذا لا يمنع من شمولهم في المراحل القادمة، حتى لا يتم مساواة الضحية بالجلاد.