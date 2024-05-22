حماس لم تفقد 30% من قوتها وأنفاقها! "بولتيكيو": إدارة بايدن تخشى من هزيمة الاحتلال بشكل كارثي

وطن: قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية، الأربعاء، إن حركة حماس لم تفقد أكثر من 35% فقط من مقاتليها على الرغم من كل الضغط العسكري للاحتلال والقصف الذي دمر قطاع غزة على مدار 8 شهور، وإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من إهدار الاحتلال "بشكل كارثي" فرصته لتحقيق النصر.

بحسب المجلة، تخشى إدارة بايدن من أن "إسرائيل" تخسر أفضل فرصة لها للقضاء على سيطرة حركة حماس على غزة، فيما يصف كبار المسؤولين علناً الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها "هزيمة ذاتية".

تقول تقديرات الاستخبارات الأمريكية إن 65 بالمئة من أنفاق حركة حماس ما زالت سليمة، وكذلك عدد كبير من مقاتليها ما زالوا فاعلين، إلا أنها تعتقد أن اتصالات الحركة الداخلية تضررت كثيرا.

كما أعربت إدارة بايدن عن قلقها بشكل متزايد من قدرة حماس على تجنيد الآلاف خلال الأشهر الأخيرة.