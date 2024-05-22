حزب الشعب يرحب بالاعتراف الثلاثي الأوروبي بالدولة الفلسطينية ويدعو إلى تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة فوراَ

وطن: رحب حزب الشعب ، اليوم الاربعاء، بالإعلان الثلاثي الأوروبي لكل من اسبانيا وايرلندا والنرويج والمتمثل في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

واعتبر حزب الشعب في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن هذا الاعتراف جاء ليعكس التحول الهام في الرأي العام العالمي ومنه الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بعد ثبوت زيف وبطلان الرواية والدعاية الصهيونية والصمود الأسطوري لشعبنا في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتكبها وبشكل خاص في قطاع غزة، وسلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين وحقوق شعبها.

وفيما أكد الحزب في بيانه، على أن هذا الاعتراف وإن كان متأخراَ، فهو حق طبيعي وسياسي وقانوني لشعبنا، ويتماشى والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشدداَ على مواصلة كل الجهود من أجل وقف العدوان الحربي على شعبنا وفك الحصار عنه كأولوية وطنية ودولية عاجلة، واستكمال عملية الاعتراف بدولة فلسطين، والمضي قدما نحو انتزاع قرار من مجلس الأمن لتحديد موعد زمني لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وهي كامل الأراضي المحتلة عام 1967 كما اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012.

وفي ختام بيانه، قال حزب الشعب إن استمرار "اسرائيل" كقوة احتلال وأداة إرهاب وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، في الإستهتار بالمؤسسات الدولية وقراراتها، يستوجب العمل على سرعة تعليق عضويتها فوراَ في الأمم المتحدة، حتى تنفيذ قراري هيئة الأمم المتحدة رقم ١٨١ و 194 والتي طلبت الهيئة المذكورة تنفيذهما.

