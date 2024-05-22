بن غفير خلال اقتحامه الأقصى: " هذا المكان فقط لدولة اسرائيل"

وطن: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، المسجد الأقصى، لأول مرة منذ بداية الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع الفلسطينيين من الدخول والصلاة في ساحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في ساحات الحرم القدسي الشريف.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين من جهة باب المغاربة ساحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات قبالة المسجد القبلي وفي الساحات الشرقية للمسجد.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر توراتية قبالة مسجد الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة..

ودعت جماعات ومنظمات "الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم، علما أنه يوم أمس الثلاثاء، اقتحم 256 مستوطنا وطلبة المعاهد الدينية التوراتية ساحات الحرم.

وقال بن غفير: "من المكان الأقدس لشعب اسرائيل المكان التابع فقط لدولة اسرائيل، أنا أقول إنه هذا المساء سنحصل على إثبات آخر لماذا يجب أن نقوم بإبادة تامة لحركة حماس".

وأضاف: "الدول التي اعترفت اليوم بدولة فلسطينية أعطت جائزة للقتلة، من أجل إبادة حماس يجب الدخول بقوة أكثر إلى رفح والقيام بعملية اقتلاع جذور".