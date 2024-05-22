شهيدان بغارة استهدفت العديسة في جنوب لبنان وحزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال

وطن: استشهد مواطنين، فجر الأربعاء، في غارة شنتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال على بلدة العديسة اللبنانية، فيما قصف حزب الله عدة مواقع ومستوطنات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.



واستهدف حزب الله مواقع عسكرية وتجمعات لقوات من جيش الاحتلال المنتشرة على طول الحدود الشمالية، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في مواقع ومستوطنات بالجليل الأعلى والغربي لتحذر من رشقات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأطلقت مدفعية الاحتلال، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على وادي مظلم في أطراف بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط، ونفذ الطيران التابع لجيش الاحتلال غارات وهمية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.



