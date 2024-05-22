شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس 23/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

منطقة خلة حجة في بيت فجار وتشمل جميع المناشير والكسارات في المنطقة، بداية من مفترق منشار "رايدكز" والمناطق المحيطة

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.