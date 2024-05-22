شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 23/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

كامل منطقة المزرعة القبلية وكامل منطقة أبو شخيدم , أجزاء من كوبر وتشمل أول البلد من جهة أبو شخيدم ومسجد الشهداء والمجاورين ومشروع الاتحاد والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.