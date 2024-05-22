بنك الإسكان يتعاون مع جمعية النهضة النسائية

وطن: يسعى بنك الإسكان لإيجاد مفهوماً جديداً لخدمة المجتمع والتفاعل مع هيئاته ومؤسساته، وذلك من خلال العديد من المساهمات والتبرعات الموجهة للجمعيات الخيرية في مختلف المحافظات، بحيث قام بنك الإسكان بالتبرع لتأهيل مجموعة من الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية من خلال برامج جمعية النهضة النسائية في رام الله، وضمن مبادرة السيدة حنان خلف عضو الهيئة الادارية للجمعية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه صرح أسامة حرز الله المدير الاقليمي لبنك الإسكان بأن البنك يحرص دائما على تقديم الدعم والرعاية لمختلف الجهات كإحدى الوسائل التي يتبناها في مساهماته ومشاركته للمجتمع المحلي، وذلك في إطار ترجمة واضحة لرؤية البنك بالتزامه بالمشاركة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية وخاصة بما يخدم ذوي الإعاقة. هذا وقد أكد أن البنك لا يقتصر دوره على كونه مؤسسة اقتصادية فحسب، بل يتخطى ذلك بكثير حيث يقدم يد العون والمساعدة لمختلف فئات المجتمع، وبخاصة البرامج التي تخدم الأطفال المرضى وتساهم في تأهيلهم وتوفير حياة نوعية لهم .

هذا وقد شكرت ناديا مصلح رئيسة الجمعية بنك الاسكان على تبرعه الكريم، بحيث ساعدت هذه المساهمة على توفير أجهزة سمعية ولقاءات تأهيلية تسهل عملية تبادل المعلومات وإيصال الرسالة العلمية والثقافية بأقل وقت وجهد ممكن.

ومن الجدير بالذكر بأن هذا التبرع جاء إيماناً من ادارة البنك بأهمية العطاء وتقديم المساعدة في المكان المناسب وتحت اطار التأهيل والاعداد للأفراد المحتاجين، حيث توفر هذه المبادرة وسائل تعليمية وثقافية مناسبة تساعد ذوي الإعاقة على الإنخراط بالمجتمع.