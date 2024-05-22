النرويج تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

عاجل - وطن: أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اعتراف النرويج رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 ايار الجاري.

وقال رئيس الوزراء النرويجي في كلمة له ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام

وتابع "نوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية"، موضحا " ان الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا".

واكد رئيس الوزراء ان "الحرب في غزة تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار إلى حل القضية الفلسطينية"، لافتا ان "الهدف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية"

وقال "نعتقد أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل"

في غضون ذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان الخارجية الاسرائيلية تستدعي سفيريها بالنرويج وأيرلندا على خلفية الاعتراف بدولة فلسطين.