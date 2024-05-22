الاحتلال يجرف قطعة أرض في الشيخ جراح.. تمهيدا لإقامة احتفال للمستوطنين

وطن: جرفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، قطعة أرض مساحتها 4 دونمات في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لإقامة احتفال للمستوطنين بما يسمى "عيد الشعلة" مطلع الأسبوع المقبل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال جرفت الأرض، كما نصبت منصات كبيرة ووضعت أجهزة صوت وإضاءة في الأرض المستهدفة من أجل إقامة الاحتفال بالتزامن مع التضييق بشكل كبير على أهالي الحي وعرقلة حركتهم.

وكان ما يسمى بقائد الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال وقع على قرار بنقل الاحتفال إلى حي الشيخ جراح بعد أن كان يجرى في "جبل ميرون" قرب الجولان المحتل.

وبموجب القرار سيتم نقل هذا الاحتفال الاستيطاني إلى حي الشيخ جراح، وسيتم إغلاق الحي بشكل كامل اعتبارا من مساء السبت المقبل ولمدة 48 ساعة حتى قبل ظهر الاثنين، إذ ستشهد مدينة القدس وخصوصا حيي الشيخ جراح وواد الجوز إجراءات عسكرية احتلالية مشددة .

وقالت شرطة الاحتلال إنها ستنشر المئات من عناصرها وستنصب الحواجز في ظل التوقعات بوصول عشرات آلاف المستوطنين إلى حي الشيخ جراح.