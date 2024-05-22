مصادر: النرويج ستعترف اليوم بدولة فلسطينية

وطن: ذكرت قناة إن.آر.كيه الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية نقلا عن مصادر لم تذكر هوياتها أن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطينية وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وكانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.