غالانت في تسجيل مسرب: لا دولة فلسطينية والأمريكيون يفهمون ذلك

وطن: نشرت هيئة البث الإسرائيلي تسريبات جديدة منسوبة لوزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، حول العلاقات مع واشنطن وتوقعاته بخصوص "اليوم التالي" في قطاع غزة والدولة الفلسطينية.

وقال غالانت في التسجيلات المسربة خلال اجتماع نواب حزب "الليكود" في الكنيست، إن "الأمريكيين يفهمون الآن أن السلطة الفلسطينية لن تكون في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية"، معتبرا أن التصريحات الأمريكية العلنية ليست مهمة، وقال للمجتمعين: "دعكم من التصريحات، يفهمون أن هذا ليس عمليا، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى، لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك".

وأضاف غالانت "نحن لسنا مستعدين تحت أي ظرف لحكم حماس لغزة، أما سيطرة إسرائيل المدنية على غزة تعني أننا بحاجة إلى 4 فرق يجب أن يمتلكها الجيش بطريقة ما.. آلاف الجنود سيدفعون حياتهم ثمنا على مر السنين".

وتابع غالانت "إن الجهد الرئيسي الذي تبذله إسرائيل بشكل عام ومن الناحية الأمنية بشكل خاص، سوف يذهب إلى غزة والأسوأ من ذلك كله، أنه سيتعين علينا خفض مكانتنا في أماكن بالغة الأهمية".