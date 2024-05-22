مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على ابوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات في ما يسمونه "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم.

ويوم أمس، اقتحم نحو 256 متطرفا من المستوطنين والطلبة، اقتحاماتهم للأقصى عبر باب المغاربة.