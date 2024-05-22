واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الدولية

رام الله - وطن: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أنه سيعمل مع المشرعين الأمريكيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد مطالبة المدعي العام فيها كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في دولة الاحتلال.

وقال بلينكن أمام جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي إنه "ملتزم" باتخاذ إجراء ضد هذا "القرار الخاطئ للغاية".

وتأتي تصريحات بلينكن وسط حملة يقودها الجمهوريين لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.

وأيدت الولايات المتحدة قرارات سابقة للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها ليست عضوا فيها، بما في ذلك تأييد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الثلاثاء، تساءل كبير الجمهوريين في اللجنة جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمعالجة قرار المحكمة الجنائية الدولية "التي تتدخل في شؤون الدول التي لديها نظام قضائي مستقل وشرعي وديمقراطي".

وردّ وزير الخارجية الأمريكي: "نريد العمل معكم على أساس ثنائي بين الحزبين لإيجاد الرد المناسب، وأنا ملتزم بالقيام بذلك".

وأضاف بلينكن أنه "ليس هناك شك في أنه يتعين علينا أن نبحث في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل - مرة أخرى - مع القرار الخاطئ للغاية".