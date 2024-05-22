المحامي صلا موسى يكتب لوطن .. ما المطلوب لاسقاط شعار " لا حماس ولا عباس؟ (2)

كي نخرج من هذا الشعار علينا ان نقوم بجملة من الخطوات اهمها:

1. اتركوا الحكومة تعمل حتى وان لم تحوز على اجماع فلسطيني لان المشهد اصبح واضحا، ان ثمن سقوط الحكومة واستبدالها تعني ان شعار لا حماس ولا عباس خرج للتنفيذ، لذا يجب ان تتركز الجهود على توفير موارد مالية مستدامه للحكومة، وهذا يتطلب من اصحاب القرار ابتداءا من الرئيس واعضاء اللجنة التنفيذية واعضاء اللجنة المركزية وامناء سر الفصائل ان يكونوا قدوة في تقليص مصاريفهم وامتيازاتهم، ولا ضير ان اعلنوا عن ذلك بشكل واضح ومحدد.

2. اتركوا حماس والفصائل لقدرها الوطني فان اي هجوم عليها لن يغيير من موقفها فان امريكا واسرائيل مع كثافة النيران والقتل لم يزحزح من موقفها شئ، وبالتالي يصبح الهجوم عليها بلا فائدة، الا ان كان الهدف هو المساعدة بكسرهم شعبيا، وهذا لانعتقده منتشر، فحركة فتح لم تهاجم حماس والفصائل من قبل اي عضو من اعضاء اللجنة المركزية وكل من خرج على الفضائيات هم اشخاص يعيشون على هامش القرار الفتحاوي وان كان لهم علاقات او طموح للتقرب من صناع القرار.

3. المستهدف بهذا الشعار هو الشعب الفلسطيني برمته وبالتالي فان كل من يحاول ان يسجل نقاط بحق الفريق الاخر يقع بمرض الكراهية والهزيمه من الداخل، لذا فانه على الحكومة والشخصيات الوطنية المستقلة التي تحوز على ثقة الجمهور الفلسطيني والعربي والاسلامي والعالمي ان يتحركوا كي يتجندوا لصالح توفير الموارد المالية للحكومة وهناك عدد يبدأ ولا ينتهي للبحث عن هذه الطرق ونرى ان رئيس الحكومة يقع عليه فكرة المبادرة، ولا نقصد بعقد اجتماع هنا او هناك، فلماذا لا يتم انشاء اطار وطني جامع يقوم بوضع تصور عملي للخروج من الازمة او التخفيف منها.

4. اقترح ان يكون هذا الاطار المرجعي مشكل من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء سابقين وشخصيات مستقلة فلسطينية وعربية واسلامية ومقبولة على الصعيد الوطني ممن يقيمون داخل الوطن وخارجه، بحيث يتم بناء مسارات عمل شاملة وموثوقه بحيث يكون هناك مكتب تنفيذي من مجموعة من الخبراء واصحاب الخبرة ممن عملوا في العمل العام ممن ثبتت خبراتهم ولديهم علاقات طيبة مع المانحين والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني العربية والاسلامية والدولية.

5. من الواضح ان اسرائيل ستقوم بخطوات انتقامية من السلطة وعدد من العاملين فيها ان وافقت الغرفة الاولى في محكمة الجنايات على طلب المدعي العام باصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت فان الازمة المالية ستتعقد وتزداد، وعليه فان الموظفين حتى يتمكنوا من الصبر فانهم يرغبون بان يرون قدوتهم تشاركهم الازمة وتتقاسم معهم المعاناة، اما ان كان لديهم ان القيادات تعيش بعالم لا يتصل بعالم الموظفين فانهم لن يكونوا على استعداد للصبر.

6. اللافت للانتباه ان الموظفين في غزة والتابعين لحماس ما زالوا يعملون رغم عدم وجود رواتب لهم اما الموظفين لدينا فانهم يتقاضون جزء من رواتيهم ويشعرون بالظلم، ونعتقد ان هذا يعود الى غياب الاحساس لديهم بان من يقودهم لم يتاثر بالامتيازات التي يتمتعون بها.وما زال الموظف يدفع الثمن، خاصة من هم رواتبهم لا تتجاوز (3000) شيكل شهريا.

7. ان الاوان كي تشكل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اطار وطني ينظم عملية تجنيد الاموال كل مؤسسة في مجالها وقطاعها حتى تسد جزء من الالتزامات او تخفف جزء من التزامات الحكومة في التعامل مع عدد من القطاعات.

8. ان الاوان للنقابات العمالية واتحاد النقابات المهنية ان تستنفر شركائها من النقابات العربية والاسلامية والدولية لتنجيد الاموال لصالح القطاعات التي يمثلونها، كي تقوم كل نقابة بدورها وتخفف عن المحامين الذين لا يعملون منذ اندلاع الحرب والمهندسين الذين توقفت اعمالهم، والمقاولين الذين لديهم ديون كبيرة على السلطة وعلى الموردين من شركات ادوية وصيادلة وغيرهم من الاطباء والممرضين.

9. ان الاوان للحركة الاسيرة ولهيئة الاسرى ان تناقش فكرة تبني اسر الاسرى من قبل الجامعات العربية والاسلامية والدولية ورعايتهم عبر الاستفادة من الحراك الطلابي، فان تفتح لابناء وبنات الاسرى والشهداء مستقبل بالتعليم افضل من ان تمدهم بالمال خاصة وان البيئة خصبة لذلك.

10. المؤسسات الكويتية اعلنت قبل ايام انها جمعت (2) مليار دولار للشعب الفلسطيني، فلماذا لا يذهب جزء منها للجامعات الفلسطينية وللطلاب الفلسطينين المنتشرين في العالم، ولماذا لا يقوم الجسم الرسمي والشعبي ومؤسسات القطاع الاهلي والخاص بالتواصل معهم لضمان ايصال هذه المبالغ لاصحابها الحقيقين.

11. يبقى القطاع الخاص الفلسطيني مطالب بدور اكثر وضوح، فلماذا لا يقوم بتشكيل اطار فلسطيني وعربي واسلامي ودولي لجمع التبرعات ودفعها مباشرة لمن له دين على الخزينة العامة خاصة ما تعلق بها من توريدات طبية وادوية وبدل علاج ومعدات للكهرباء والمياه وغيرها من خلال صندوق مستقل عن الحكومة والسلطة، او ان يقوموا بشراء النواقص في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والدفاع المدني والبلديات وغيرها، فان كانوا لا يثقون بالسلطة فلماذا لا يقومون بذلك بالتنسيق مع السلطة وهم يقومون بالدفع مباشرة، تخيلوا ان لدينا (1000) شخصية فلسطينية ثرية حول العالم،(1000) شخصية عربية (1000) شخصية اسلامية و(1000) شخصية دولية من رجال الاعمال، ان بادروا سيكون لنا مخرج.

12. على الجميع ان يتنبه الى اهمية ان يكون اهل غزة بكافة اطيافهم وشخصياتهم حاضرة في كافة الانشطة والخطوات لاسقاط هذا الشعار خاصة وان جزء ملحوظ منهم يشعر بمرارة انهم تركوا وحدهم وان غزة اصبحت هوية وطنية لهم تجاوزت حدود الفصائل والاختلاف العشائري والامني، لذا على الجميع ان يدرك ذلك ويعمل على ذلك.

هناك خطوات اخرى واخرى لاسقاط هذا الشعار لانه يستهدف شعبنا برمته، فلا تشتروا هذا الشعار وارفعوا شعارات لفلسطين مثل "فلسطين نبنيها ونصنع بها حريتنا بايدينا نحن الفلسطينيون" او ليكن شعارنا "اتركونا لليوم التالي كما تركتمونا قبله" او " نحن قادرون على البناء كما قدر لنا الله ان نصمد امام الهدم والدمار، فاتركونا"