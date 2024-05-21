الصالحي يعزي الشعب الايراني وقيادته

وطن: أعرب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عن تعازيه الحارة للشعب الايراني وقيادته بالحادث الذي أودى بحياة رئيس البلاد ووزير الخارجية.

وجاء في رسالة تعزية وجهت للقيادة والشعب الايراني وصل لوطن نسخة عنها:

نتقدم منكم ومن خلالكم بأحر التعازي وبكل مشاعر التضامن والمواساة للشعب الايراني الصديق ولقيادته بالحادث المؤلم والمفجع الذي أودى بحياة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير ونعرب الخارجية حسين عبد اللهيان ورفاقهما.

كما نعرب عن تعازينا الحارة لعائلات الضحايا، وعن تضامننا معها.

إننا كلنا ثقة بأن الشعب الايراني سيتجاوز هذه المحنة المؤلمة وبقدرة ايران شعبا وحكومة على تجاوز