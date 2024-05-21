الحراك الوطني الديمقراطي يُعزي الشعب والقيادة الايرانية برحيل رئيسي واللهيان

وطن: أعرب الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني عن تعزيه للشعب والقيادة الإيرانية، بـ"استشهاد الرئيس الإيراني ومجموعة من قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وثمن الحراك في بيان وصل لوطن نسخة عنه "موقف القيادة الإيرانية التاريخي وموقف الشعب الإيراني الصديق، الداعمين لقضية الشعب الفلسطيني والمؤازرين لها ولكافة قوى محور المقاومة في المنطقة. ويؤكد الحراك أن كلمات الرئيس الشهيد الأخيرة التي أكد فيها أن قضية فلسطيني هي قضية العالم الإسلامي الأولى، تلخص الثبات على الموقف الذي ميز قيادة وشعب إيران".

وقال الحراك "في الوقت الذي ننحني فيه إجلالاً لأرواح القادة الشهداء، فإننا نؤكد تعاطفنا المطلق مع الشعب والقيادة في إيران، ونشدد على وحدة الموقف في مقارعة الاستعمار والإمبريالية، كما ونؤكد وقوقنا إلى جانب إيران وشعبها، ونثمن دورها التاريخي في مناصرة قضايا الشعوب المضطهدة ووقوفها إلى جانب الشعوب التي ترفع راية مناهضة الإمبريالية والاستعمار في العالم".