حكومة الاحتلال تبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية

وطن: ستجري حكومة الاحتلال اليوم مناقشة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، في أعقاب الخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها ورفع مكانتها في الأمم المتحدة.

واضافت صحيفة "معاريف" العبرية أن هذه المناقشة تأتي متابعة للمناقشة التي جرت الأسبوع الماضي، عندما التقى وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريش وعرض وزراء آخرون سلسلة من الخطوات المحتملة، بما في ذلك رفض منح تصاريح دخول لكبار أعضاء السلطة الفلسطينية، وتجميد أموال المقاصة.



