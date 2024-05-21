الفصائل الفلسطينية: مجزرة جنين هي محصلة الدعم الأميركي للاحتلال في حرب الإبادة

وطن: شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أنّ المجزرة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء في مدينة جنين ومخيمها لن تثني عزم الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنّ المقاومة في الضفة الغربية متصاعدة، مهما بلغت التضحيات.

وأكدت الحركة أنّ "مجزرة جنين هي استكمال لمسلسل جرائم الاحتلال بالقتل والحصار والتجويع في رفح وجباليا ومختلف مناطق قطاع غزة".

وشددت على أن جرائم الاحتلال "لن تفت في عضد شعبنا المرابط، ولن توقف مقاومة شعبنا وسعيه الحثيث نحو تحرير أرضه ومقدساته".



وفي الإطار عينه، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها هي محصلة الدعم الأميركي الواضح للمحتل في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة "إن قتل الأطباء واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية وما يفعله الاحتلال في جنين الآن هو سياسة متأصلة لدى الاحتلال باتت تجد مساحة لتوسيعها وممارستها في كل شبر من فلسطين المحتلة بفعل التغطية الأميركية والصمت الدولي".

وشددت الجبهة على أن "شعبنا الصامد في جنين يتعرض للمجازر اليومية والاعتداءات من قبل الاحتلال، ومن حقه مقاومة هذا المحتل والدفاع عن نفسه وحقوقه وقضيته".



ودعت الجبهة "جماهير شعبنا على امتداد الوطن المحتل إلى الانتفاض في وجه المحتل وجرائمه وتفجير الغضب والاحتجاج رفضاً لهذه الجرائم المستمرة في غزة وجنين وطوباس وطولكرم، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني برمته".

وفي السياق استشهد صباح اليوم 7 فلسطينيين وعدّة إصابات، بينها إصابتان بحالة خطرة، من جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

ونقل مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر أنّ من بين الشهداء اختصاصي الجراحة في مستشفى جنين أسيد جبارين، الذي استهدف في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات الذي كان متوجهاً إلى رأس عمله في إحدى المدارس، وطالباً مدرسياً.

بالإضافة إلى إصابة المصور الصحافي عمرو مناصرة برصاص الاحتلال في جنين وإطلاق الرصاص على الصحافيين.



المصدر: الميادين