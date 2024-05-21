"الديمقراطية": مجزرة جنين اليوم وقبلها طولكرم هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة

رام الله – وطن للانباء: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان، إن المجزرة التي ما زالت متواصلة ويرتكبها الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها اليوم الثلاثاء والتي سمّاها " بالعملية الواسعة " والتي ارتقى على أثرها حتى الآن سبعة شهداء وأكثر من خمسة عشر جريحا بعضهم أصيب بجراح خطيرة ، واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة ، وقبل ذلك المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيمي طولكرم ومختلف محافظات الضفة الفلسطينية وإطلاق العنان لعربدة المستوطنين ، واستهداف المواطنين المدنيين والإطباء والبنية التحتية والطواقم الطبية ، إنما هي استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ، إن تمادي حكومة الاحتلال الفاشية في جرائمها، ضاربة بعرض الحائط كل الإدانات الصادرة عن المجتمع الدولي الرسمي والشعبي المطالب بوقف العدوان والحرب الهمجية على شعبنا في الضفة بما فيها القدس والقطاع ، وأخرها دعوى المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت ، إنما هو برهان على أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية الشريكة في العدوان، والتي لم تغادر عقليتها الاستعمارية وما زالت مستمرة في تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم الديبلوماسي والتغطية السياسية لعدوانها ، هي التي بإمكانها أن تلزم إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا.

وقالت الجبهة الديمقراطية إن حكومة وجيش الاحتلال ومهما اشتدت جرائمها ، لن يتمكنا من القضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة وإخماد جذوتها المتقدة ، مثلما لم يتمكن الاحتلال بالرغم من مرور ثمانية شهور على عدوانه على قطاع غزة من القضاء على فصائل المقاومة التي ما زالت مستمرة في تكبيده الخسائر ، ولعل جرائمه في الضفة التي اشتدت في السنوات الثلاث الأخيرة أكبر دليل على ذلك.

‎‎‎‎‎‎‎



وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة السياسية للسلطة، إلى إعادة حساباتها ووقف الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية التي تثبت مرة تلو الأخرى انحيازها اللامحدود ولدرجة الشراكة في العدوان على شعبنا، وبدلا من ذلك العودة إلى رشدها الوطني والدعوة إلى حوار وطني شامل يستعيد وحدة شعبنا وقواه ويشكل مقدمة لتبني استراتيجية وطنية كفاحية كفيلة بكنس الاحتلال عن أرضنا وتجسيد حقوقنا الوطنية المشروعة في الاستقلال الناجز.