منظمة آكشن إيد الدولية تطلق نداء عاجل لوقف استهداف مستشفى العودة في قطاع غزة

رام الله – وطن: طالبت منظمة أكشن إيد، الشريكة لمستشفى العودة في جباليا في قطاع غزة قادة العالم التدخل الفوري بشكل عاجل في الوضع الحرج الذي يواجهه المستشفى.

وقالت المنظمة في بيان وصل وطن نسخة عنه إن مستشفى العودة، وهو أحد أهم شركائنا، يقع حاليًا تحت حصار الجيش الإسرائيلي، حيث أدى إلى حصار كامل للمستشفى يتم منع الوصول إليه أو الخروج منه. يعيق هذا الحصار بشكل كبير قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الطبية الأساسية للفئات السكانية الأكثر ضعفا في شمال غزة.

وتسلط التقارير الواردة من زملائنا في مستشفى العودة الضوء على العواقب الوخيمة لهذا الحصار، وقد أجبرت الهجمات السابقة، بما في ذلك الحصار الذي دام 18 يومًا في شهر كانون الأول الماضي والذي تم خلاله قتل ثلاثة من الطواقم الطبية في المستشفى من قبل القناصة الإسرائيليين على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المرضى والموظفين. على الرغم من هذه الجهود، فإن المستشفى يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة للمجتمع، حيث تتطلب 80% من الإصابات تدخلاً فورياً في جراحة العظام.

وتابعت "لقد تضررت القدرة الاستيعابية لمستشفى العودة بشكل كبير بسبب قصف طوابق المبيت، مما أدى إلى قتل ثلاثة أطباء وفقدان 48 سريراً خلال شهر كانون الأول الماضي. وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل 93 فردًا من الطاقم الطبي العمل بلا كلل في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

وقال الدكتور محمد صالحة، القائم بأعمال مدير مستشفى العودة: " إن المستشفى يتعرض للحصار مرة أخرى من قبل الجيش الإسرائيلي، مع إطلاق النار والقصف في محيطه، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من مغادرة المستشفى وعدم تمكن المصابين من الوصول الى المستشفى. يعتبر مستشفى العودة المستشفى الوحيد في شمال غزة الذي لا يزال يقدم خدمات الولادة وجراحة العظام".

ويصف الدكتور صالحة الظروف الطارئة التي يمر بها مستشفى العودة بسبب عدم وجود الوقود أو المياه النظيفة وخشية المرضى والموظفين من استهداف المستشفى قائلا: "تفاجأنا اليوم بحصار مستشفى العودة. كان هناك إطلاق نار في ساحة المستشفى والعديد من القذائف". لم تتمكن سيارات الإسعاف من مغادرة المستشفى لنقل المصابين من الميدان. " مستشفى العودة هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات جراحة العظام و80% من الإصابات هي إصابات عظام وتتطلب تدخلات جراحة العظام "

إن الأزمة التي تتكشف في مستشفى العودة تتطلب اهتماماً وعملاً فورياً. إننا في منظمة آكشن إيد الدولية نحث القادة والحكومات في جميع أنحاء العالم على إستعمال نفوذهم الدبلوماسي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة الملحة. كما ندعوكم على وجه التحديد، المطالبة بإنهاء فوري للحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على المستشفى، والسماح بحرية حركة المرضى والطاقم الطبي والإمدادات الطبية الأساسية والوقود. علاوة على ذلك، نناشدكم ضمان حماية المدنيين والطواقم الطبية في مستشفى العودة وفي جميع أنحاء غزة. من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الأزمة الإنسانية

وتابعت إن حياة ورفاهية عدد لا يحصى من المدنيين تعتمد على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. إننا ندعوكم إلى التضامن مع سكان قطاع غزة وندعو القادة في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة بشكل موحد إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار لوقف معاناة السكان في قطاع غزة.