الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخر في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب عدد من طلبة المدارس، وآخرون بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ربيع محمد محمود ابو عياش (24 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزله في منطقة المصرارة.