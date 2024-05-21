شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

رام الله - وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاربعاء الموافق 22/5/2024 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة القدس:

الشارع الرئيسي بين بلدة حزما وعناتا قرب الجسر، أجزاء من شارع حزما وحيط محطة الفارس للمحروقات ومغاسل السيارات، منطقة طبلاس، محيط قاعة زهرة المدائن،

محيط منطقة المشتل في عناتا

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق