الاحتلال يحتجز نحو 20 مواطنا من سنجل ويخضعهم للتحقيق الميداني

وطن: داهمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عددا من المنازل والمحلات التجارية في بلدة سنجل شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل نحو 20 مواطنا وأفرج عنهم لاحقا بعد أخضعهم للتحقيق الميداني، كما اعتدى بالضرب على عدد منهم.

وعرف من بينهم: محمد قاسم غفري، وعز الدين شبانة، ومنصور أبو جراد ووالده، ومحمد شبانة، وقسام شبانة ووالده سامي، ونور خليل، ومحمد سمحان شبانة، وفتحي سمحان شبانة، وكمال شبانة، وليث ناهض، ومحمد أشرف مسالمة، وموسى أسامة طوافشة، ويوسف أحمد عصفور، وإياد خالد.



