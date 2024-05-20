بيان قاسم مديرا عاما لمصرف الصفا

رام الله - وطن: أعلن مجلس إدارة مصرف الصفا الإسلامي، تعيين المصرفي السيد بيان محمد قاسم مديرا عاما للمصرف، خلفا للمدير العام السابق نضال البرغوثي، الذي شغل المنصب منذ تأسيس المصرف عام 2016 وجاء هذا الإعلان بعد ترشيح السيد قاسم من قبل مجلس إدارة المصرف وإقرار الترشيح من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

وقبل انضمامه لمصرف الصفا، كان السيد قاسم قد شغل المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني، وعمل أيضا مستشارا لمجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني خلال عام 2013، كما عمل لسنوات مع شركة آرثر أندرسون العالمية للاستشارات، وقدم العديد من الاستشارات لكبرى الشركات في الخليج العربي.

ويتمتع قاسم بخبرة واسعة في مجال الإدارة الاستراتيجية والقيادة والتطوير، حيث شغل مناصب رفيعة في قطاع الاستشارات والبرمجيات، بالإضافة إلى القطاع المصرفي على المستويين المحلى والدولي

ويحمل السيد قاسم شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، وحاصل على شهادة الدبلوم العالي في تحليل النظم من جامعة ساربروكن في ألمانيا.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الصفا السيد يزيد عدنان المفتي: "بأن تسلم المصرفي بيان قاسم للمنصب الجديد يأتي في ظل التطور الكبير الذي طرأ على الخدمات التي يقدمها المصرف، واستراتيجية التوسعة التي تنتهجها إدارته العليا بهدف الارتقاء بخدمة العملاء والانتشار الجغرافي في المناطق الحيوية"، متمنيا التوفيق للمدير العام الجديد.

من جانبه، شكر المدير العام السيد بيان قاسم، سلطة النقد الفلسطينية ومجلس إدارة مصرف الصفا على الثقة الغالية التي أولوه إياها لقيادة المصرف في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المصرف سيواصل تطوره خلال السنوات المقبلة لتقديم أفضل الخدمات وتلبية حاجات العملاء ونشر التوعية المصرفية الإسلامية، إلى جانب دعم المجتمع الفلسطيني من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يتبناها المصرف.

يذكر أن مصرف الصفا هو أحدث البنوك الإسلامية في فلسطين، وباشر أعماله في نهاية العام 2016، ويعمل من خلال تسعة فروع ومكاتب موزعة على مختلف محافظات الوطن، وتتمثل رسالته في تقديم منتجات وخدمات مصرفية عصرية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق تطلعات جميع الشركاء كما نجح المصرف بإدخال منتجات مصرفية إسلامية لأول مرة في السوق الفلسطيني مثل تمويل المنافع الذي يندرج تحته تمويل التعليم والخدمات الصحية والسفر وسيستمر في إدخال المنتجات الحديثة لمواكبة متطلبات السوق في مجال الصيرفة الإسلامية.

وجرى إدراج وبدء تداول أسهم مصرف الصفا في بورصة فلسطين في تموز/ يوليو 2022 تحت الرمز SAFABANK.