الإعلام العبري: تقديرات سبقت الحرب.."الجيش" لن ينجح في صد هجوم لحزب الله

وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية، عن إقامة "حلقة دراسية في قيادة المنطقة الشمالية"، قبل شهر من اندلاع الحرب، "عنيت بالتحضير للحرب التي قد تندلع مقابل حزب الله في لبنان".

ونقلت قناة "كان" العبرية، أن "قائد اللواء 300 قدّر أنه إذا بدء حزب الله بهجوم، فهو سينجح في اختراق خطوط الدفاع"، وبحسب تقدير قائد اللواء، فإن "حزب الله سينجح في حال كهذه في السيطرة على قواعد ومستوطنات ولن يكون بمقدور قوات الاحتلال وقف الهجوم".

وقال قائد اللواء، في الحلقة الدراسية، بحسب "كان": "إنه سيتطلب وصول قوة خاصة لإنقاذ القوات إلى حين وصول الجيش الكبير"، كما أنّ تقديرات "الجيش" كانت بأنه في حال حصل هجوم مفاجئ، لحزب الله، فإن القوات عند الحدود الشمالية لن تستطيع صد ذلك الهجوم.



ونقلت القناة الـ"14" العبرية، عن رئيس مجلس "مروم هغليل" في الجليل الأعلى، عميت سوفر، قوله: "نحن في واقع لا يطاق، البلدات مخلاة بلا أفق، محجزون سكّانها في الفنادق، وهناك بلدات محاذية للسياج سكّانها داخل الملاجئ منذ سبعة أشهر، وكلّ يوم تتلقّى البلدات في خطّ المواجهة القذائف"، محذراً من أنّ "التهديد الاقتصاديّ سيقضي علينا".

وقال سوفر: "في ازدياد الهجمات، الأسبوع الفائت، على جبل ميرون، أصيبت، بشكل مباشر، بلدة كِرِم بن زمران، التي كان من المفترض إخلاؤها لكن لم يتم ذلك"، مضيفاً "لقد نفذ صبرنا تماماً، نشعر أنّ أحداً لا يسمعنا من المسؤولين". وشدد على أنّ ما يحصل في الشمال حرب حقيقية ومعقدة جداً.

وبعد أن أشار إلى أنّ ما يقارب من 20% إلى 30% من المنازل في مستوطنة "أفيفيم" باتت محطّمة، أو محترقة تماماً، شدّد على أنه "لن يكون هناك أمن في الشمال دون إبعاد قوّة الرضوان".

وأكّد أنّ "دون ذلك لن يكون هناك استيطان في الشمال، وبالتالي ستكون الحكومة في ورطة".



وفي السياق كشفت مصادر أمنية في حكومة الاحتلال، يوم الخميس، أنّ وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال لم تُنفّذ أيّ سيناريو لحماية المستوطنين في حال اندلع أي قتال في الساحة الشمالية (عند الحدود مع لبنان)، كما أنّها "لم تُخصص موارد للاستعداد للسيناريو".

وقالت المصادر إنّ حكومة الاحتلال لن تستطيع توفير استجابة ناجعة للمستوطنين من الحدود الشمالية إلى خطّ حيفا، ولا سيما أنّهم سيبحثون عن ملجأ من الصليات الصاروخية التي سيطلقها حزب الله من الشمال نحو مواقع تابعة لجيش الاحتلال.

في الوقت الذي أكّد فيه العقيد احتياط في جيش الاحتلال، كوبي ماروم، أواخير نيسان/إبريل الفائت، أنّ هناك مأزقاً استراتيجياً في الشمال، وإنجازاً هائلاً لحزب الله على صعيد الوعي، أقرّ في حديث مع "القناة 12" العبرية، بأنّ "نيران الجيش لا تنجح في تحقيق الإنجاز الاستراتيجي"، متسائلاً عن أنه "على الرغم من مرور 7 أشهر على الحرب، كيف لا يدمّر الجيش البنية التحتية لحزب الله؟".

وبشأن المستوطنين، تحدّث ماروم عن تفكّك "المجتمعات" في الشمال، حيث أصبح رؤساء المجالس "يقفون كالمتسوّلين على باب وزير المالية".

وشدّد العقيد احتياط على أنّ قوات الاحتلال أمام هذا الواقع قد خسرت الشمال.



المصدر: الميادين