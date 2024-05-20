شهداء وجرحى في غارات شنتها طائرات الاحتللال على قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي للاحتلال استهدف مدن غزة ورفح وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 3 مواطنين وجرح 8 آخرين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوية مماثلة.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء غير النهائية في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



