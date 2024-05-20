حزب الله يكشف عن امكانيات وقدرات في الرصد والتنفيذ .. ليبرمان لحكومة نتنياهو: بأي قوات ستبعدون حزب الله عن الحدود؟

وطن: كشف حزب الله، أمس، عن مشاهد جديدة من عملية استهدافه للمنطاد الاستراتيجي "SKYDEW" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي.

وشكّلت المشاهد التي أظهرت استطلاع الهدف قبل العملية وبعدها، ضربة جديدة للاحتلال، إذ أظهرت قدرات المقاومة على الرصد الدقيق والاستطلاع للهدف قبل ضربه وبعده، كما أظهرت قدرات الجمع المعلوماتي للمقاومة في وقت كان الاحتلال يسعى جاهداً للتعتيم على العملية وضخامتها وتأثيرها الكبير على التعاون الإسرائيلي - الأميركي في مشروع «تل شمايم» في قاعدة إيلانيا التابعة لفرقة الاحتياط 146 الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

ويأتي هذا الكشف فيما يواصل الحزب عملياته النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان نحو شمال فلسطين المحتلة، في ما رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن حزب الله يقول من خلاله: "إما القبول بعرض حماس للصفقة والخروج من غزة والاعتراف بالهزيمة الكبرى، أو الاستمرار في حرب الاستنزاف التي ستستهلك إسرائيل وتدفعها إلى الهاوية".

وفي إطار التهديد الإسرائيلي المتكرر، هدّد وزير المالية في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش بإعادة احتلال جنوب لبنان في حال لم يتوقف حزب الله عن إطلاق الصواريخ. وقال في كلمة له أثناء اجتماع لحزبه عقده في منطقة الجليل: "علينا إصدار مهلة علنية لحزب الله بالتوقف التام عن إطلاق النار والانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني، وإذا لم يستجب لمطالبنا بالكامل، فيجب على الجيش أن يشن هجوماً في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الدخول البري والسيطرة العسكرية على منطقة جنوب لبنان".

وردّ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، على سموتريتش بالقول: "كان على الحكومة قبل عدة أشهر أن تستعد لإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان، والسؤال المطروح الآن هو من هي بالضبط القوات التي ستفعل ذلك؟ جنود الاحتياط الذين مضى على وجودهم في الاحتياط أكثر من سبعة أشهر، أم الجنود النظاميون الذين لم يروا المنزل منذ بداية الحرب؟".