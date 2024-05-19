حزب الله يهنئ الجبهة الديمقراطية بانعقاد مؤتمرها الثامن وانتخاب فهد سليمان أميناً عاماً ويعزي بالشهيدين الكبيرين أبو ظريفة وحمامي

وطن: استقبل فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحاج حسن حب الله، عضو المكتب السياسي في حزب الله، ورئيس الملف الفلسطيني في الحزب، مهنئاً بنجاح أعمال المؤتمر الوطني الثامن للجبهة الديمقراطية، وانتخاب فهد سليمان أميناً عاماً، خلفاً للقائد الوطني والعروبي والأممي الكبير نايف حواتمة.

كما قدم الحاج حب الله التعازي إلى الجبهة الديمقراطية، باستشهاد عضو مكتبها السياسي والقائد الوطني طلال أبو ظريفة، والقائد المقاوم محمود حمامي، عضو قيادة «قوات الشهيد عمر القاسم» (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين).

أثنى الحاج حب الله على الدور الميداني للجبهة الديمقراطية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الوحدة الميدانية ونضالها الدؤوب في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، كما أشاد بدورها في لبنان، وما قدمته من تضحيات في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي قبل رحيله، مهزوماً من الجنوب، يجرجر أذيال الهزيمة والخزي والعار.

من جانبه أشاد فهد سليمان، بالدور المقدام الذي يؤديه حزب الله في ميدان المقاومة، في إسناد شعبنا الفلسطيني في تصديه لحرب الإبادة الجماعية في القطاع والضفة الغربية، كما أشاد بمواقف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الذي ربط وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بوقف الحرب الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة.

وقال فهد سليمان: لقد شكل حزب الله نموذجاً ساطعاً يحتذى به، في ترجمة صدق المواقف من القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، بما في ذلك القتال من أجل تحرير القدس، عاصمة دولة فلسطين، وصون المكانة العليا للأقصى في وجدان الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد فهد سليمان، أن من الضرورات شديدة الأهمية للانتصار على عدونا الإسرائيلي، هو أن يكون لمقاومة شعبنا تحالف إقليمي فاعل ومؤثر، وهذا ما وفره بكل صدق محور المقاومة الذي يشكل حزب الله واحداً من أهم مكوناته؛ محور ترعاه الجمهورية الإسلامية في إيران، من موقع إلتزامها الشرعي والسياسي والوطني والأخلاقي والقانوني للقضية الفلسطينية.

وأكد فهد سليمان، أن حدث يوم 13/4/2024، حين أمطرت الجمهورية الإسلامية في إيران، الكيان الإسرائيلي بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، رداً على العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق، شكل منعطفاً تاريخياً في الموازين الإقليمية، كما هو حال حدث «طوفان الأقصى» إذ أسقط من الحسابات ما كان يُدعى منظومة الردع الإسرائيلي، وأسقط من الحسابات ما كانت تدعيه دولة الاحتلال أنها الدولة الأقوى في المنطقة.

وشدد الأمين العام للجبهة الديمقراطية على أهمية تطوير العلاقات السياسية والميدانية والأخوية بين الجبهة الديمقراطية وحزب الله، وكافة مكونات محور المقاومة، في المعركة التي لن تتوقف إلا بانتصار الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، وباقي شعوبنا العربية.

وباسم حزب الله وأمينها العام حسن نصر الله، قدم الحاج حب الله إلى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، درعاً عربوناً للصداقة بين الحزب والجبهة، والمصير المشترك بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومقاومتهما للعدو الإسرائيلي، ونضالهما المشترك من أجل تحرير المنطقة من النفوذ الإمبريالي والصهيوني، وتعزيز استقلال شعوبها وأمنها وازدهارها