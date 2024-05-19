سوليفان يبحث مع نتنياهو وقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية تمهيدا للتطبيع مع السعودية

وطن: وصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) اليوم، الأحد، قادما من السعودية. وسيبدأ سوليفان زيارته بلقاء مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسيقدم له الموقفين الأميركي والسعودي من اتفاق بين الأطراف الثلاثة ويشمل تطبيع علاقات بين حكومة الاحتلال والسعودية، ومشروط بوقف الحرب على غزة واتفاق تبادل أسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس.



وتقول السعودية إن موافقة نتنياهو على حل الدولتين ضروري للمضي قدما نحو اتفاق تطبيع مع حكومة الاحتلال. إلا أن نتنياهو قال في بيان صادر عن مكتبه، أمس، إن "موقف رئيس الحكومة هو أنه مصمم على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة وإقامة دولة فلسطينية ستكون حتما دولة إرهاب".

ونقل موقع "واينت" عن مسؤولين في حكومة الاحتلال قولهم إن "هذا كأن نتنياهو قال ’لا’ لسوليفان قبل وصوله إلى البلاد". وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا مع سوليفان، في الأيام الأخيرة، أن انطباعهم هو أن سوليفان يولي أهمية بالغة لزيارته (الأراضي الفلسطينية المحتلة) وأنها قد تشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين حكومة الاحتلال والسعودية. ووفقا للمسؤولين ذاتهم، فإنه من دون التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب على غزة وتصريح إيجابي من جانب نتنياهو حول دولة فلسطينية مستقبلية، سيتم تعليق اتفاق تطبيع مع السعودية لفترة طويلة.



وقال سوليفان في محادثات مغلقة إنه "إذا أهدرنا هذه الفرصة فسنعلق في مشكلة كبيرة والرأي العام الدولي ليس في صالح إسرائيل، والسنوار يضربنا بقوة"، وأن رسالة سوليفان هي أن المصلحة الإستراتيجية لجيش الاحتلال هي أن عليها القول "نعم"، وأن الولايات المتحدة ستشرك مصر وقطر، وبغياب قدرة جيش الاحتلال على الإدراك أنها ستشارك في "لعبة" دولية، سيكون من الصعب جدا أن يتم التقدم إلى الأمام في مسألة التطبيع.



أضاف سوليفان خلال محادثاته مع مسؤولين في حكومة الاحتلال أنه "أنظروا إلى 13 نيسان/أبريل (ليلة الهجوم الإيراني ضد جيش الاحتلال)، فقد حافظت دول المنطقة على الإستراتيجية لجيش الاحتلال ودافعوا عنها أمام إيران (باعتراض الصواريخ والمسيرات). عليكم اختيار هذه الطريق، وإذا وافقتم سنتمكن من تهدئة القتال في الشمال (مقابل حزب الله). وما هي الإمكانيات؟ حكم عسكري في غزة أو أي بديل آخر، هو أسوأ. وحزب الله يصعد هجماته وحسب ولا يرتدع"، حسبما نقل عنه "واينت".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن سوليفان سيطرح خلال زيارته لإسرائيل موقف الولايات المتحدة بأن تمتنع قوات الاحتلال عن شن اجتياح واسع لرفح.

وسيلتقي سوليفان اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجي، رون ديرمر. وسيلتقي غدا مع وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس.



