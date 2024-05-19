الإغاثة الزراعية تسلم خط ناقل للمياه في بيت فوريك وبيت دجن بطول 5.2كم

وطن:سلمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بالتعاون مع الشركاء في مشروع " تصدير " من خلال مؤسسة cowater international ، خط ناقل للمياه بطول 5200 متر في بيت فوريك وبيت دجن ، حيث سلم طاقم الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس الأنابيب لصالح مجلس خدمات المياه المشترك في بيت فوريك وبيت دجن .

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع " تعزيز سلاسل القيمة الزراعية في مناطق (ج)" والممول من " Foreign, commonwealth & Development office - UK Goverment

وسيتم من خلال الخط الناقل تزويد 1600 دونم من الأراضي الزراعية بالمياه، بحيث يستفيد منها المزارعين العاملين في الزراعات المروية والبيوت البلاستيكية.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود الإغاثة الزراعية بتعزيز زراعة المحاصيل عالية القيمة في السوق المحلي والأسواق الخارجية ودعم صمود المزارعين في أراضيهم في ظل ما يواجهه قطاع الزراعة في فلسطين من تضييق ومحاربة على مصادر المياه الطبيعية التي يمتلكها الفلسطينيين.

ويشار الى ان القطاع الزراعي في منطقة بيت فوريك وبيت دجن يشهد تطورا ملحوظا في الزراعات المروية والتي بحاجة للمياه بشكل مستمر، وخاصة بعد انقطاع العمال من العمل سواء في الداخل الفلسطيني او بالسوق المحلي، مما يشكل اهمية عالية لتوفير خطوط مياه ناقلة تغطي اكبر مساحة ممكنة من الاراضي الزراعية.