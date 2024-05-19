منظمة البيدر: مستوطنون مسلحون ينصبون كمائن بين بيوت المواطنين في عرب المليحات

وطن: اقتحم مستوطنون فجر اليوم الأحد.،تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا، وقاموا بنصب الكمائن بين بيوت المواطنين،حيث تم رصد ثلاثة كمائن في التجمع.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ،إن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا في ساعات الفجر الأولى ،ونصبوا ثلاثة كمائن في التجمع ،احدهم بجانب منزل المواطن محمد علي سليمان ،والثاني بجوار منزل جمال سليمان ابراهيم ،والثالث بجوار منزل المواطن سليمان عطالله في تجمع عرب المليحات.

وأشار إلى أن الكمائن االثلاثة التي نصبها المستوطنون بين بيوت المواطنين ،تستهدفهم في حياتهم وتشكل خطراً محدقا بهم وبأطفالهم ،وان هذه الكمائن جاءت في سياق محاولات القيام بجرائم الحرق أو السرقة أو محاولة القتل وترهيب للسكان لطردهم من سكناهم.

يذكر أن عرب المليحات تتعرض لهجوم شامل ومبرمج من قبل المستوطنين،حيث بشكل المواطنين هناك حاجز صد في وجه المخططات الاستيطانية.