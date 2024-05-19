استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف على حي الصبرة ومخيم جباليا

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخر، ظهر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرة مسيرة استهدفت مواطنين خلال قيامهما بجمع الحطب في حي الصبرة جنوب مدنية غزة، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

كما استشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال محيط مكتب البريد وسط مخيم جباليا، كما أطلق طيران الاحتلال النار بشكل كثيف على منطقة تل الزعتر شمال غزة.

وارتفعت حصيلة استهداف الاحتلال لمدرسة في حي الدرج إلى 7 شهداء.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.