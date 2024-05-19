البنك الإسلامي الفلسطيني ووزارة المالية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وطن: استقبل وزير المالية عمر البيطار وفداً من البنك الإسلامي الفلسطيني ترأسه د. عماد السعدي مدير عام البنك في زيارة جرى خلالها بحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء أكد وزير المالية حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بشكلٍ عام والقطاع المصرفي على وجه الخصوص وذلك بما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشها شعبنا ومؤسساته.

بدوره قال السعدي إن البنك يحرص على تعزيز علاقات التعاون مع وزارة المالية وبقية مؤسسات القطاع الحكومي بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد السعدي على دعم البنك للجهود التي تبذلها وزارة المالية للتعامل مع الظروف المالية الصعبة والتخفيف من آثارها، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والحكومة للحفاظ على الدورة الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وحضر اللقاء كل من المحاسب العام في وزارة المالية محمد ربيع ومن جانب البنك مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية رامي طه ومدير دائرة مراقبة ومتابعة التمويل زهير البزور.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

