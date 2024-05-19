الإعلام العبري: حماس هزمت "إسرائيل"

وطن: أكّدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنّ حركة حماس هزمت "إسرائيل" في قطاع غزّة على عدّة مستوياتٍ.

وقالت "civilpress" المنصّة الإخبارية العبرية عبر قناتها في "تلغرام" إنّه بعد 7 أشهر من الحرب ضد قطاع غزّة، وعند الحدود الشمالية مع لبنان، يُمكننا القول إنّ "حماس انتصرت في قطاع غزّة عسكرياً وسياسياً ولاسيما أمام الرأي العام العالمي.

ولفتت إلى أنّ بعض الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، عادوا خلال الأيام الأخيرة ولكن في توابيت، وبعد فقدان حياة الكثير من الجنود في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنّ "القوات الإسرائيلية عادت لتناور في الأحياء التي دخلتها بداية الاقتحام البري لقطاع غزّة"، وهذا الأمر يدلّ على التراجع وعدم السيطرة.

كما أشار الإعلام العبري إلى أنّ الرصيف البحري في قطاع غزّة بدأ بالعمل بعد أن كانت "إسرائيل" هي التي تتحكم بإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، نقلت وسائل الإعلام العبرية عن القائد السابق لفرقة غزة قوله: "الجيش يتخبط في غزة ومن الواضح أننا لن نحقق أهدافنا المعلنة".



حماس تنبض بالحياة

وفي وقتٍ سابق، أكّدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ حركة حماس لا تزال "حيةً وتنبض بالحياة" في غزة، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على الحرب على قطاع غزّة.

وذكرت الصحيفة، أنّ الحركة أعادت فرض سيطرة مدنية كبيرة على مدن القطاع، التي اجتاحتها قوات الاحتلال ثم انسحبت منها.

وأمام ذلك، شدّدت الصحيفة على أنّ الحركة لم تتمكن من البقاء وحسب، "بل إنّها تبدو جريئةً على نحو متزايد بشأن فرصها في ضمان عودتها إلى السلطة" في غزة.

بدروها، أكّدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ "حكومة الاحتلال" فشلت في تحقيق هدفيه الأساسيين من الحرب على غزة، المتمثّلين في تدمير حركة حماس، وإعادة أسراها من القطاع، بعد أكثر من 7 أشهر على اندلاعها.



